У Латвії пропонують експортувати українське зерно через свої порти

Міністр землеробства Латвії Дідзіс Шміц заявив, що експорт українського зерна через латвійські порти не є неможливим сценарієм, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав після зустрічі з латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом.

За словами Шміца, експорт через Балтійський коридор – завдання непросте, а доставити зерно в Латвію буде складним викликом для логістів, однак це не неможливо.

Він зазначив, що потужності балтійських портів дозволяють експортувати зерно з України, а головна складність – різна ширина залізничних колій, проте вантаж можна досить швидко перевантажити з одного поїзда на інший.

"Звичайно, потрібно порахувати на калькуляторі. Зрозуміло, що буде складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії – таке рішення", – пояснив міністр.