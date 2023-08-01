В Україні падають продажі нових автомобілів: що купували у липні

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто. Це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня минулого року.

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

"Від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році", – йдеться в повідомленні.

В рейтингу марок вже третій місяць поспіль не змінюється лідерська трійка:

Першість на ринку утримує Toyota – 883 шт.

На другому місці залишається Renault – 564 шт.

Третій результат у Volkswagen – 525 шт.

Також у п'ятірку автовиробників місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).

Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою кросовер Renault Duster, який у липні обрали 552 покупці.

Всього з початку 2023 року в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто – це на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.