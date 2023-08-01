Британія в ООН: Росія втратила 200 тисяч солдатів в Україні

Понад 200 тисяч військових втратила РФ загиблими і пораненими за час загарбницької війни проти України. Про це заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі під час засідання Ради безпеки ООН, повідомляє Європейська правда.

Виступаючи на засіданні Радбезу, він заявив, що "твердження Росії про те, що саме українська агресія якимось чином відповідальна за продовження війни, є абсурдним".

"Саме РФ відправляє тисячі своїх молодих людей на смерть. За оцінками, понад 200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені в Україні" , – зазначив Екерслі.

За його словами, у цій війні "є лише один агресор", оскільки всі бачили, "як сотні тисяч російських військ вторглися в цю суверенну країну, незаконно і неспровоковано".