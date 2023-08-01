Зеленський про блокування зернової угоди: Для Путіна – це "ексклюзив на крові"

Блокування Росією зернової угоди – це тиск і гроші, такий собі "ексклюзив на крові". Про це президент України сказав у інтерв'ю бразильському виданню Globo, повідомляє Укрінформ.

"Ми говоримо про голод, про виживання світу, про соціальний хаос, який може бути через непостачання зерна. А для нього (Путіна - ред.) - це тиск і гроші, бо, блокуючи наше зерно, він продає своє. Це такий собі ексклюзив на крові. Це поведінка людини, яка не поважає міжнародне право, або якій дають можливість це право не поважати" , - заявив президент.

Він нагадав, що в українській Формулі миру є важливий пункт - "харчова безпека". І ця харчова безпека, за словами президента, передбачає вільний рух зерна через чорноморський "коридор", який на сьогодні "блокує одна людина: погрозами, обстрілами, військовими кораблями".

За словами Зеленського, в зазначеній ситуації лише один Путін отримує від цього результат.

"Позбавляючись України, як конкурента, Росія дає світові більш дорожчий продукт і водночас впливає на ті чи інші африканські, азійські, латиноамериканські держави" , - сказав він.

Президент зазначив, що для Росії нині діє одне - право сили, іншого нічого не існує: ні гуманізму, ні міжнародного права. Тому в цьому випадку, переконаний він, Туреччина і ООН мають застосувати своє право сили, вони мають тиснути на РФ. Так само мають тиснути на Росію й інші країни, які страждають через загрозу голоду.