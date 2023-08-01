МЗС Литви про "вагнерівців" у Білорусі: Треба готуватися до ризиків
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що перебування групи Вагнера у Білорусі створює безпекові ризики, до яких потрібно бути готовими, повідомляє Європейська правда.
Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю LRT.
Він назвав "вагнерівців" у Білорусі "додатковим фактором небезпеки", який створює нестабільність і погіршує ситуацію з безпекою.
"І всі аргументи, які нам публічно кажуть: що західна розвідка має "очі" і в Білорусі, і в Росії, що вони бачать усі рухи, що ми маємо бути спокійні, нічого не станеться раптово – рух групи Вагнера показує, що речі відбуваються раптово", – підкреслив Ландсбергіс.
Він також припустив, що Росія і Білорусь можуть взагалі не мати контролю над цим угрупуванням.
"Це дві нестабільні держави, і важко сказати, наскільки вони контролюють ці приватні армії і що вони можуть витворити. І ми маємо дуже чітко сформулювати перший посил: це фактор небезпеки, а другий – до цього треба бути готовими", – наголосив глава МЗС Литви.
Він закликав готуватися до можливих загроз і посилювати військовий потенціал.