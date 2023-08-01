Китай закликав США припинити всі форми військової допомоги Тайваню

Пекін закликав Вашингтон припинити всі форми військової допомоги Тайваню й заявив, що армія Китаю готова захищати національний суверенітет і територіальну цілісність. Про це йдеться в заяві речника Міністерства оборони КНР Тан Кефея з приводу рішення уряду США надати Тайваню військову допомогу на $345 мільйонів, повідомляє Укрінформ.

"Надання Сполученими Штатами військової допомоги китайському регіону Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю та загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці" , - заявив Тан.

Він наголосив, що питання Тайваню зачіпає основні інтереси Китаю і є "червоною лінією" у китайсько-американських відносинах.

"Ми закликаємо американську сторону припинити всі форми військової допомоги Тайваню і не йти далі неправильним та небезпечним шляхом" , - сказав речник.

Він додав, що Китай рухається до возз’єднання, і "жодна особа чи жодна сила його не зупинить". За його словами, китайська армія уважно стежить за ситуацією в Тайванській протоці і рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність КНР.