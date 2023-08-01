У Києва є план на випадок вбивства Зеленського — Politico

Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського в умовах війни з Росією﻿. Про це пише американське видання Politico у своєму матеріалі "План України, якщо Росія вб'є Зеленського", повідомляє Ділова столиця.

У матеріалі зазначається, що на публіку українські посадовці говорити відмовляються, утім питання можливого вбивства глави держави російськими військами не можуть ігнорувати ні в Україні, ні на Заході.

Володимир Зеленський є не просто формальним керівником держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки, зазначає видання.

Росіяни, за інформацією українських посадовців, здійснили кілька спроб ліквідації українського президента. Крім того, радикально налаштовані російські депутати регулярно вимагають вбити Зеленського: в березні депутат РФ Михайло Делягін заявив, що "єдиною нормальною реакцією" на інцидент вторгнення диверсантів у Брянську область є "термінове усунення Зеленського".

"Очевидно, що зараз ризики менші, ніж у перші хаотичні тижні війни, коли російські танки наблизилися до української столиці, і мало хто думав, що нація, яка бореться, виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті країни не сумнівається, що небезпека залишається високою" , — вважають автори статті.

Попри на небажання українських посадовців про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Зокрема, це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що "українці мають плани" щодо "безперервності уряду".

За Конституцією, лінія наслідування влади є чіткою: коли президент не може виконувати свої обов’язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов’язки. Видання додає, що чинний спікер Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

Видання припускає, що за відсутності Зеленського колективно керувати державою можуть Стефанчук, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Тоді ж як Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армії, гадає медіа.

За підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США, за останні 150 років відбулося 59 убивств національних лідерів.

"Вбивства автократів викликають суттєві зміни в інституціях країни, а вбивства демократів – ні" , — пояснює видання.

ЗМІ визнає, що смерть Зеленського стала б психологічним шоком, однак для оцінки ймовірного впливу необхідно враховувати, як змінилася Україна від того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Автори статті вважають, що коли в цій ситуації і є слабка ланка, то вона, мабуть, не в Україні, а серед її союзників.