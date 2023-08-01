Український сервіс Megogo планує вийти на Nasdaq

Український сервіс Megogo не відмовився від планів виходу на американську технологічну біржу Nasdaq. Спочатку вихід на IPO планувався на 2022 рік, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів співзасновник і співвласник компанії Федір Дроздовський.

Megogo мав вийти на IPO ще влітку 2022 року, каже Дроздовський. Стримінг почав готуватися до виходу на біржу з 2019−2020 року, а у 2021-му мав уже всю звітність.

"Ми майже зробили стандарт (PCAOB), який використовує американська біржа. У нас був план, що до нас прилітає фахівець з Індії (який працював з американською біржею) і буде проводити цей аудит" , — розповів Дроздовський.

За його словами, компанія була готова до виходу на біржу на 95%. Перед початком повномасштабного вторгнення під час підготовки на IPO Megogo оцінювали в $800−900 млн.

Також Дроздовський розповів про відновлення планів виходу на технологічну біржу США Nasdaq.

"Ми плануємо йти в бік IPO. Тому зараз готуємо дані до публічності" , — зазначив співвласник компанії.

За словами Дроздовського, вихід на біржу відкриє компанії доступ до значно дешевшого капіталу, ліквідності, М&А та швидкого масштабування.

Також Megogo планує інвестраунд від приватних інвесторів на $20−30 млн. Гроші потрібні на експансію для 10−12 країн.

У лютому цього року повідомлялося, що український медіасервіс Megogo починає працювати на польському ринку.