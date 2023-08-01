Дерипаска через свою компанію постачає найманців для армії РФ – ЗМІ

Компанія російського олігарха Олега Дерипаскі "Русал" набирає на роботу "добровольців", які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ та йдуть на війну проти України. Про це свідчать результати розслідування "Важливих історій".

"Русал" - один із найбільших у світі виробника алюмінію - оформляє бажаючих у пов'язані з Дерипаскою компанії. Наприклад, ПОП "Руслан". Наступного дня "співробітник" підписує контракт із Міноборони.

Після цього дію трудового договору припиняють - так компанія має можливість "платити премії".

Виплати від Міноборони - 200 тисяч рублів, від "Руслана" - 100 тисяч, у банківській виписці їх називають: "Безплатна виплата коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом".

Найманців відправляють до добровольчого батальйону "Сокіл", який фактично є частиною армії РФ.

Сам Дерипаска перебуває під санкціями. З компанії санкції зняли, коли Дерипаска знизив частку в "Русалі" нижче за контрольну.

Крім Дерипаски "добровольців" для Міноборони РФ постачають як мінімум: