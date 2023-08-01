Продоляк: Москва звикає до повноцінної війни

Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію Росії﻿. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нову атаку дронів на столицю РФ, повідомляє Ділова столиця.

"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги… Все, що далі відбуватиметься в Росії, – об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни…" , — поміркував радник голови ОП.

Нагадаємо, вже двічі в офісний центр "Москва-сіті" влучав безпілотник. Там, ймовірно, розташовані декілька російських Міністерств