ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток

ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток
Фото: Pixabay

ПриватБанк із 1 серпня продовжив період використання всіх карток на два роки, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – сказано в повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції: 

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в "Приват24";
  • поповнення рахунку (будь-яким способом).

Для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і переказати на неї кошти.

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