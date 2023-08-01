ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток
ПриватБанк із 1 серпня продовжив період використання всіх карток на два роки, повідомляє Ліга.Фінанси.
"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – сказано в повідомленні.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в "Приват24";
- поповнення рахунку (будь-яким способом).
Для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і переказати на неї кошти.