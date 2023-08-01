Три іноземні судна прийшли в український порт попри блокаду РФ — ISW

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, у неділю, 30 липня, прибули до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю. Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Новое время.

Як сказано в матеріалі, літаки НАТО уважно стежили за кораблями, які прямували в Ізмаїл. Ймовірно, в Ізмаїлі судна перевантажать зерно, потім повернуться до Чорного моря і попрямують в іноземні порти.

Над морем патрулювали щонайменше чотири бойові літаки НАТО: патрульний літак P-8 ВМС США, Challenger армії США з радаром поверхневого сканування, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 НАТО. Жоден із цих літаків не несе звичайного озброєння, але винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16, перебували поблизу в Румунії.

Грецьке та ізраїльське судно пройшли в напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно — з північної Туреччини.

Три вантажних судна не намагалися приховати свої наміри. Усі вони увімкнули свої радіоретранслятори, завдяки чому їхнє місце розташування і курс було видно всім, хто має доступ до Інтернету і сайтів, що відстежують рух суден, йдеться у звіті.