Китай планує заохочувати громадян до боротьби зі шпигунством — Reuters

Китай повинен заохочувати своїх громадян долучатися до боротьби зі шпигунством, в тому числі створювати канали для повідомлень про підозрілу діяльність, а також схвалювати і нагороджувати це, заявило Міністерство державної безпеки країни. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Необхідно створити систему, яка зробить "нормальною" участь мас у контршпигунстві, написало Міністерство державної безпеки Китаю - головне відомство, що займається зовнішньою розвідкою і боротьбою зі шпигунством, у своєму першому дописі в WeChat.

Заклик до популяризації антишпигунської діяльності серед широких верств населення пролунав після розширення китайського закону про боротьбу зі шпигунством, який набув чинності в липні.

Закон, який забороняє передачу інформації, пов'язаної з національною безпекою та інтересами, яку він не конкретизує, занепокоїв Сполучені Штати, оскільки іноземні компанії в Китаї можуть бути покарані за звичайну ділову активність.

Переглянутий закон дозволяє органам влади, які проводять антишпигунську перевірку, отримувати доступ до даних, електронного обладнання та інформації про особисту власність.

Політична безпека є ключовим пріоритетом нацбезпеки, а її "ядром" є безпека політичної системи Китаю, заявив у липні міністр державної безпеки Чень Ісінь у статті в китайському юридичному журналі.

"Найголовнішим є захист керівництва і правлячої позиції Комуністичної партії Китаю і соціалістичної системи з китайською специфікою" , - зазначив Чень.

За останні роки Пекін затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою у шпигунстві.

Заява Китаю про те, що йому загрожують шпигуни, з'явилася на тлі того, як західні країни, передусім США, звинувачують Пекін у шпигунстві та кібератаках. Китай відкидає ці звинувачення. За словами представника китайського Міністерства закордонних справ, Сполучені Штати самі є "імперією хакерства".

Щоб захистити себе від шпигунства, Китай потребує участі свого народу в побудові лінії оборони, написало Міністерство державної безпеки країни.

Раніше повідомлялося, що Китай значно розширив закони про боротьбу зі шпигунством, прийнявши поправки, які, на думку експертів, можуть ще більше підвищити ризик для іноземних громадян та організацій, що працюють в країні.

Зміни розширюють сферу дії закону, охоплюючи все, що, на думку керівництва Китаю, становить загрозу національній безпеці, а також розширюють повноваження органів влади щодо обшуків, конфіскації майна та запровадження заборон на в'їзд і виїзд для окремих осіб.