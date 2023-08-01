У Білорусі знайшли ще одну локацію для розміщення "вагнерівців"

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" виявила ще одну локацію під Осиповичами в Білорусі, де розміщуються найманці ПВК Вагнера, повідомляє Новое время.

За даними групи, із середини липня "вагнерівці" почали використовувати старі військові склади на території колишнього військового містечка № 28 Поплави.

Активність на території колишнього військового містечка було помічено після початку прибуття великих організованих колон "вагнерівців" до наметового табору в населеному пункті Ціль.

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що на новій локації є 15 будівель, з яких десять — це військові склади площею до 1070 кв.м. Також там є старе сховище техніки і кілька вартових приміщень.

"За нашими даними, склади почали використовувати приблизно 18 липня, що підтверджують і супутникові знімки. Порівнюючи знімки від 17 і 24 липня, видно, що з різницею в сім днів на території колишнього військового містечка з’явилося щонайменше шість зон із видимими змінами. Можна розгледіти, що на 24 липня вже були роз'їжджені деякі під'їзди до ангарів" , — ідеться в повідомленні.

Відстань від наметового табору до складів займає близько 30 хвилин на машині.