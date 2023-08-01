Зеленський: Поки триває війна, допомога не є достатньою

Допомоги світу для України було б достатньо, якби війна закінчилася, а доти завжди чогось бракуватиме. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському виданню Globo, повідомляє Укрінформ.

"Чи достатньо допомоги світу для України? Я вам скажу так: якби війна закінчилась, то було б достатньо. Поки ж іде війна, то нічого не може бути достатньо. Це говорить про те, що чогось не вистачає. Допомога - це ж не тільки зброя, це й інформаційна підтримка, гуманітарна допомога" , - сказав глава держави.

За його словами, після закінчення війни розпочнеться інша: за відновлення України, медичну і психологічну реабілітацію людей, політичну допомогу.

"І дуже важливо, аби Україна перемогла. Щоб у світу було розуміння й емоційне відчуття, що він не просто так допомагав. Це важливо, аби вижило населення України, і Україна захистила світові і європейські цінності" , - наголосив Зеленський.

Він вважає, що поки у людей світу є фактор об'єднання, є шанс на відновлення миру і що не буде Третьої світової війни.

Відповідаючи на запитання, чому у темі війни Росії проти України так часто "прив'язують" Америку, Зеленський підкреслив, що США надають Україні найбільший обсяг допомоги.