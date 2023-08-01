Лише 10% найбагатших росіян висловилися про війну і лише троє засудили Путіна

Лише 22 російські бізнесмени з 200 найбагатших за версією Forbes висловилися про війну в Україні і лише троє засудили за її розв'язання особисто Володимира Путіна, підрахувало видання «Агентство».

Усі троє осудили Путіна — Михайла Ходорковського, Олега Тинькова та Андрія Бородіна — ще до війни виїхали з Росії. Двоє з них перебувають під санкціями. Проти Бородіна введено санкції України, проти Тінькова — Австралії та України.

Значно більш стримано про війну та її наслідки висловилися ще 19 підприємців із останнього повного списку 200 найбагатших російських бізнесменів за версією Forbes (складено 2021 року). Більшість із цих підприємців обмежилися словами про шкоду війни, неприпустимість загибелі цивільного населення та необхідність мирних переговорів.

При цьому 11 із 19 бізнесменів брали участь у постачанні російської армії та ВПК, випливає з дослідження, опублікованого в понеділок «Проектом». Серед них – Володимир Лісін, Михайло Фрідман, Петро Авен, Олексій Кузьмичов, Олег Дерипаска, Ігор Рибаков, Віктор Вексельберг, Андрій Мельниченко, Алішер Усманов, Олексій Мордашов та Євген Касперський. З них до всіх санкційних списків проукраїнської коаліції потрапили лише четверо: Олексій Мордашов, Алішер Усманов, Андрій Мельниченко та Олександр Пономаренко.

Є у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії також люди, які не висловилися про війну в Україні навіть після того, як це зробили їхні компанії. Це Вагіт Алекперов та Леонід Федун (компанія «Лукойл»), Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко («Новатек»), Денис Штенгелов (KDV Group), Юрій Шефлер (Stoli Group), Сергій Дмитрієв та Валентин Кип'ятков (JetBrains), Сергій Ломакін ФК "Рига").

Ще двоє бізнесменів висловилися публічно, не бажаючи того. Це Роман Троценко та Фархад Ахмедов, записи відвертих розмов яких про війну та ситуацію в Росії потрапили у відкритий доступ