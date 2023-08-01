Постачальник Apple побудує в Індії заводи за $500 мільйонів

Основний постачальник Apple, Foxconn, планує збільшити свої інвестиції до понад $1,2 мільярда у південному індійському штаті Карнатака і побудувати там два заводи з виробництва комплектуючих, розширюючи постійну диверсифікацію від Китаю, щоб зменшити ризики економічних і технологічних санкцій США. Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Принаймні один із заводів, які тайванська компанія планує побудувати в Карнатаці, вироблятиме комплектуючі для Apple, в тому числі для iPhone, кажуть люди, знайомі з цим питанням. Офіційне оголошення очікується вже цього тижня. Другий завод також буде в штаті Карнатака, але його точне місце розташування ще не визначено.

Foxconn витрачає $500 мільйонів на ці два комплекси на додаток до заводу вартістю $700 мільйонів, який планує побудувати на ділянці площею 300 акрів неподалік від аеропорту в Бенгалуру, столиці штату Карнатака. Цей завод, ймовірно, буде збирати iPhone і, як очікується, створить близько 100 000 робочих місць.

Додаткові майданчики збільшать передбачувані нові витрати партнера Apple в Індії до $1,2 млрд, що є великими витратами для тайванської компанії, яка традиційно збирає переважну більшість пристроїв для Apple та інших американських брендів у центральному та південному Китаї.