МЗС запросило посла Польщі через заяви міністра про невдячність України

Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії Президента РП про буцімто невдячність українців за допомогу, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"1 серпня до МЗС України було запрошено посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними", - зазначив Ніколенко.

Він висловив переконання, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність.

"Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - наголосив речник МЗС.

Як повідомлялося, голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".