Ціна російської нафти перевищила стелю у 60 доларів

Середня ціна на нафту основної російської марки Urals у липні 2023 року становила 64,37 доларів, що на 18% нижче, ніж у липні минулого року (92,15 доларів). Про це, з посиланням на повідомлення Мінфіну РФ, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, ціна російської нафти вперше перевищила цінову стелю країн "Великої сімки", запроваджену у грудні минулого року.

При цьому середня ціна на нафту марки Urals у січні-липні 2023 року склалася у розмірі 53,94 за барель, що майже на 35% менше, ніж у січні-липні 2022 року (83,27 за барель).

Цінова стеля на російську нафту

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Обмеження завжди мало дві мети: скорочення доходів Росії від експорту нафти і забезпечення того, щоб нафта продовжувала надходити на світові ринки.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова розширити контакти із західними торговими будинками, страховиками та власниками танкерів і нагадати про необхідність дотримуватися цінової стелі на російську нафту