МВС дозволило складати іспит з водіння необмежену кількість разів
МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.
Про це повідомили на сторінці міністерства у Facebook.
Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:
- необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
- необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.
У МВС зазначають, що інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 днів.
Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.
Також у міністерстві додали, що оновили екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.