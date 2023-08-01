МВС дозволило складати іспит з водіння необмежену кількість разів

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомили﻿ на сторінці міністерства у Facebook.

Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

У МВС зазначають, що інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

Також у міністерстві додали, що оновили екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.