Bloomberg: Літа більше немає, нам доведеться змінити звички

Більшість людей має однакове уявлення про літо. Зазвичай це пляжі. Американці їдуть на своє узбережжя, уникаючи лише оповитого туманом Сан-Франциско, а європейці - на Середземне чи Егейське море. Ми всі роздягаємося майже догола і сидимо на сонці, час від часу бавлячись в океанських хвилях. Ми прагнемо повернутися додому засмаглими і підтягнутими. Про це пише в статті для Bloomberg історик Гарвардського університету і старший науковий співробітник Оксфордського університету Ніл Фергюсон, повідомляє Дзеркало тижня.

«Якщо ви з іншої планети і не розумієте, про що я говорю, подивіться трейлер «Барбі». Ціла економічна система розвинулася, щоб задовольнити наші потреби. Авіакомпанії змагаються за те, щоб доставити нас на морські курорти, де готелі надають притулок і їжу. Ресторани з видом на море переповнені. Ті, хто може дозволити собі другий будинок, змагаються за місця на березі моря. Власний човен або інша водна іграшка часто теж служить цій меті. Існує також прісноводний варіант, коли замість моря - озеро. Але основна концепція однакова» , - пише Фергюсон.

Він нагадує, як після зняття обмежень через Covid люди по всьому світу повернулися на свої улюблені пляжі. У 2022 році було зафіксовано рекордну кількість авіарейсів до багатьох теплих місць відпочинку, наприклад, на грецький острів Міконос або американський острів Пуерто-Ріко. Це сталося не лише тому, що авіаперевезення в цілому повернулися, оскільки загальний обсяг пасажиропотоку TSA у 2022 році становив лише 90% від рівня 2019 року.

«Але підвищення глобальної температури, схоже, вбиває цю версію літа. Ніщо з того, що я щойно описав, не приносить задоволення, якщо ртутний стовпчик перевищує 30 градусів за Цельсієм. Сонячні ванни стають небезпечними для життя. І хто захоче провести тиждень на Корфу, якщо велика частина острова охоплена вогнем? Цього літа на півдні Європи було менше Барбі і більше Оппенгеймера» , - пише історик.

Навіть ті, хто вважає за краще не замислюватися над змінами клімату, помічають, як їхня звична літня відпустка перетворюється на випробування, схоже на повільне підсмажування.

«Ті, хто володіє нерухомістю: готелями, будинками, човнами - чіпляються за надію, що це літо - відхилення від норми, і наступного року все повернеться до нормального стану. Але вони чіпляються за цю надію вже кілька років поспіль. Жахливе питання напрошується саме собою: а що, якщо це і є нова норма?» - зауважує автор.

Як зазначив минулого тижня Джон Берн-Мердок, глобальне потепління більше не повинно бути теорією, це реальність. Екстремальна спека у великих містах сьогодні спостерігається значно частіше, ніж на початку 1950-х років.

Якщо бути точним, то в Афінах тепер у 2,7 рази більше днів з температурою вище 30 градусів пополудні, в Барселоні - у 3,7 рази, в Парижі - у 8,1 разів, а в Лондоні - у 10,4 разів. Всі ці міста знаходяться близько до моря, тому не дивно, що популярні літні приморські напрямки, такі як Лазурний берег Франції і острова Мартас-Віньярд, також були помітно теплішими в останні роки, ніж у 19-му і 20-му століттях.

«Я також не буду виснажувати терпіння читача нагадуванням про те, що серія дійсно великих вивержень вулканів, яких ми не бачили вже більше двох століть, може кардинально змінити ситуацію, поклавши початок періоду глобального похолодання. Але давайте просто зосередимося на дуже ймовірному сценарії, згідно з яким літа в відомому нам вигляді більше немає» , - йдеться в статті.

Візьмемо Іспанію, яка вже давно є улюбленим літнім напрямком для британських відпочивальників. Цього літа вже було три хвилі спеки, які підняли температуру до 40 градусів за Цельсієм і перетворили традиційний пляжний відпочинок на узбережжі Коста-дель-Соль в задушливі муки. Минулого літа було так само погано, якщо не гірше.

«Приблизно п'ята частина Іспанії стала пустельною» , - повідомляє британський журналіст Саймон Купер, який вже кілька років веде хроніку відсутності дощів в Іспанії.

«Ця цифра може зрости до трьох чвертей... Якби Іспанія була компанією, консультанти сказали б: «Ваша бізнес-модель більше не працює. Або змінюйте її, або закривайтеся»» , - додав Купер.

Він бачить, як туризм мігрує на північне узбережжя Іспанії, а центральна частина країни, колись вкрита оливковими гаями, тепер наповнюється сонячними панелями і вітряками. У більш загальному плані Купер передбачає географічну зміну місць відпочинку. Британські туристи, які колись покинули свої приморські містечка заради Іспанії, повернуться, відроджуючи такі міста, як Сент-Леонардс-он-Сі. The New York Times розбила цю тезу на два питання: Стокгольм замість Риму? Жовтень замість липня?

Не варто дивуватися, якщо такі зміни справді відбудуться. Літо не завжди було пов'язане з морем і засмагою. Щоправда, існує давня традиція, що сягає принаймні часів римлян, виїжджати з міста на морське узбережжя в літні місяці. Байя, що на північному краю Неаполітанської затоки, була улюбленим місцем відпочинку імператорів Августа, Нерона і Калігули. Сенека Молодший називав це місце «гаванню пороку». Але такі розваги, як купання в морі і засмагання на пляжі з'явилися зовсім недавно.

Більше того, морське узбережжя не вважається привабливим місцем для літнього відпочинку в більшості країн світу. Жоден спітнілий імперський державний службовець в Індії під британським правлінням не обрав би Бенгальську затоку своїм улюбленим місцем відпочинку. Єдиним способом врятуватися від літньої спеки було, як описав Редьярд Кіплінг, втекти з рівнин і попрямувати на північ, до гімалайських «гірських станцій», таких як Сімла.

«Тепер, коли літо в дедалі більшій частині світу таке ж нестерпно спекотне, як в Індії за часів Кіплінга, нам усім доведеться взяти приклад з його книги. Гірські станції повертаються, і цього разу в глобальному масштабі» , - йдеться в статті.

Для тих, хто вже віддає перевагу проведенню літа в Колорадських Скелястих горах або швейцарських Альпах, це не зовсім новина. Але адептів гірського відпочинку чекає шок, коли масово почнуть з'являтися нові сусіди. Те ж саме стосується і витривалих людей, які зберегли вікторіанську традицію їхати на літо до Шотландії (що вважається рівносильним відмовитися від літа взагалі). Вони теж незабаром можуть виявити, що їхні улюблені гірські місця переповнені засмаглими біженцями з Малаги. Теплове виснаження може вбити. Від дощу ще ніхто не помирав.

Компанії, які володіють великою кількістю готелів і будинків для відпочинку вздовж перегрітого узбережжя, безумовно, в біді. З іншого боку, компанії, які розробляють американські і європейські аналоги Сімли, зароблять великі гроші.

«Минулого тижня за вечерею з друзями з хедж-фонду ми говорили про потенційних лузерів перегрітого Середземномор'я. Marriott - найбільша міжнародна мережа готелів в Іспанії із загальною кількістю приблизно 14 тисяч номерів. Але іспанська Meliá Hotels має більш ніж удвічі більше, і за останні п'ять років її акції впали вдвічі. Як щодо пагорбів для інвестування? Аспен перекуплений. Спробуйте Айдахо, але не Сан-Веллі. За даними компанії Pacaso, що займається спільним використанням нерухомості, найбільші стрибки цін на будинки для відпочинку у 2022 році були в окрузі Веллі, штат Айдахо, і в окрузі Камберленд, штат Мен» , - пише Фергюсон.

Однак є причини двічі подумати, перш ніж укладати угоди. Навряд чи варто ухвалювати рішення, спираючись висвітлення погоди в ЗМІ, які самі по собі схильність до перегріву.

По-перше, не можна сказати, що це літо є винятково поганим для курортів Середземного та Егейського морів, хоча в інтернеті це може виглядати саме так. У більшості європейських країн кількість гектарів, спалених лісовими пожежами цього року нижча за середній показник за період 2006-2022 років. У Греції пошкоджена площа лише на 7% перевищує середній показник. Країни з надзвичайно сильними лісовими пожежами цього літа розташовані в порядку убування: Литва, Естонія, Австрія, Данія, Франція, Німеччина і Ірландія, тобто майже всі на півночі Європи. В Іспанії кількість лісових пожеж зменшилася на 15%, в Італії - на 21%, а на Кіпрі - на 85%.

По-друге, зміна клімату навряд чи однозначно хороша новина для гірських курортів. Зрештою, більшість з них приваблюють набагато більше відвідувачів як гірськолижні центри взимку. Але в горах температура зростає приблизно так само, як і на пляжах. Вплив на сніговий покрив в Альпах дуже добре знайомий європейським лижникам.

По-третє, моделі проживання не вказують на те, що люди тікають, коли температура регулярно піднімається вище 30 градусів за Цельсієм. Точніше було б сказати, що вони тікають, коли немає кондиціонера.

Очевидно, що люди будуть жити і працювати там, де багато робочих місць або низькі податки, навіть якщо це означає неприємно високу температуру на вулиці. Згідно з даними Інституту Брукінгса і Бюро перепису населення США, двома найбільш швидкозростаючими штатами залишаються Техас і Флорида. Далі йдуть Північна Кароліна, Джорджія та Арізона. Тож американці переїжджатимуть до Маямі, незважаючи на літню спеку і вологість, зростаючу ймовірність екстремальних погодних умов і перспективу підвищення рівня моря.

За даними сайту нерухомості Zillow, півмільйона будинків у Маямі можуть опинитися під водою до кінця століття. Ми вже бачимо, що нерухомість у низинній частині Флориди дешевшає порівняно з будинками, розташованими на височині. Проте нерухомість на узбережжі, а особливо на на пляжі, залишається найбажанішою і найдорожчою.

За словами економіста Ноа Сміта, «підвищена ймовірність прибережних повеней робить прибережну нерухомість трохи схожою на сміттєві облігації - щось, що, ймовірно, зросте в ціні, але має невеликі або помірні шанси впасти до нуля». Це не зупиняє людей, які купують сміттєві облігації або їхні житлові еквіваленти.

Інше питання - де мешканці "сміттєвих" будинків проводитимуть літо. Будинок - це довгострокова інвестиція, а відпустка - це лише тиждень чи два розваг. Тому ринок відпусток більш мінливий. Одна з можливостей полягає в тому, що мешканці Санбелтера залишаться вірними традиційному баченню літа на пляжі, але попрямують на північ до штату Мен, менш спекотного варіанту того, що вони мають вдома. Інша вірогідність полягає в тому, що європейські літні курорти просто встановлять або модернізують свої кондиціонери до стандартів Sunbelt. В Італії за останні 12 місяців роздрібні продажі кондиціонерів подвоїлися.