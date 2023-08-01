МВС відмінило обмеження на кількість спроб складання іспиту з водіння

Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів з водіння для отримання посвідчення водія. Про це повідомили в МВС.

"Ви часто запитували "коли?" І ось нарешті! Скасовано обмеження за кількістю спроб складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія " , - йдеться в повідомленні відомства.

Повідомляється, що протягом року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного чи практичного іспитів (у разі неуспішної складання) становить не менше 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним протягом 1 року, а практичного – 2 роки.

У Головному сервісному центрі МВС на коментарі до цієї новини відповіли, що зняття обмежень стосується і тих, хто вже складав практичний іспит з водіння, але мав неуспішну спробу або 2 спроби (раніше було лише 3 спроби для складання іспиту).

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Також у МВС зазначили, що оновили екзаменаційний лист практичного іспиту, в якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінки здібностей кандидата на право отримання посвідчення водія.