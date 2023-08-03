Криптовалюта як частина повсякденного життя: Trustee Plus запустив платіжну криптокартку

"Гроші нового покоління" - таке визначення все частіше цілком справедливо застосовується до криптовалют. Доступність, анонімність, прозорість та насамперед швидкість і ціна транзакцій - саме ті переваги, що роблять їх надзвичайно привабливими в очах користувачів.

Десятки компаній на ринку надають ті чи інші можливості для роботи з криптовалютою, але донині вона так і не використовувалася як платіжний засіб нарівні з фіатними грошима. Сьогодні Trustee Plus "змінив хід гри" та створив інноваційну криптокартку, яка в користуванні нічим не відрізняється від банківської, а під час розрахунку криптовалюта з балансу користувача автоматично конвертується у місцеву валюту.

Оплата ранкової кави, онлайн-підписок, повного бака пального, замовлення доставки або таксі - не проблема для криптокартки, адже вона є зручним та безпечним платіжним рішенням для щоденних потреб.

Як отримати та скористатися криптокарткою від Trustee Plus:

1. Завантажити застосунок Trustee Plus.

2. Пройти верифікацію зручним для вас способом. Найшвидше це можна зробити за допомогою Дії.

3. За лічені хвилини картка зʼявиться в застосунку. У меню необхідно обрати криптовалюту з вашого гаманця, яка при оплаті конвертуватиметься у базову валюту картки - євро.

4. Використовуючи покрокову інструкцію, прив'язати її до Apple Pay або Google Pay.

Одразу після цього користувачам відкривається можливість оплати покупок криптою у понад 60 мільйонах торгових точок по всьому світу, а також державних та комунальних послуг.

Що відомо про основні комісії:

•﻿﻿ обслуговування картки - 0%;

• ﻿﻿поповнення і перекази криптовалют - 0%;

• ﻿﻿конвертація криптовалюти - 0,5%.

Картки, активовані до 5-го серпня будуть випущені безкоштовно, а надалі їх вартість складатиме 10€.

"Я відчуваю неймовірне піднесення ірадість, тому що впевнений, що саме зараз ми з вами робимо перший суттєвий крок у світ нових фінансових можливостей. Ми зробили все для того, щоб кожен міг використовувати криптовалюти для щоденних оплат. Перша 1000 користувачів вже активувала свої криптокартки в застосунку Trustee Plus. Впевнений, що найближчими годинами ця цифра збільшиться в 10 разів." - Вадим Груша, засновник та СЕО компанії Trustee.

Довідка:

Trustee - це ліцензований постачальник послуг в сфері цифрових активів.

Компанія має багаторічний досвід у IT та блокчейн розробці, у 2019 вона випустила свій перший застосунок Trustee Wallet, котрий зараз нараховує більше мільйона користувачів. Головний R&D офіс компанії знаходиться у Вінниці.