Удар Росії по лікарні у Херсоні: кількість постраждалих зросла
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу російських окупантів медзакладу в Херсоні загинула одна людина і поранено п'ятеро, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні.
У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує".
Загалом російський терористичний удар по лікарні 1 серпня обірвав життя одного лікаря, пʼятеро людей дістали поранення.