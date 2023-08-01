З монумента "Батьківщина-мати" у Києві зняли радянський герб

З монумента "Батьківщина-мати" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні зняли радянський герб, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба музею.

Серп та молот були розміщені на щиті пам'ятника.

"Це момент, про який мріяли мільйони українців, покоління українців… Це момент демонтажу імперії, символу радянщини, який відкриває нам перспективу не тільки на чудові краєвиди Дніпра, а на життя в новій, вільній сім’ї європейських народів" , – сказав директор Музею Юрій Савчук.

Як повідомлялось, 30 липня в Києві почався демонтаж радянського герба з монументу "Батьківщина — мати".

Депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу "Батьківщина-мати" у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.

Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві перейменують на Національний музей війни за незалежність. Монумент "Батьківщина-мати" перейменують на "Україна-мати".