Шмигаль розповів про підготовку енергетики до майбутніх обстрілів РФ

Уряд України почав підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури до майбутніх обстрілів з боку Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Готуємося до зими та відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності" , - заявив він.

За словами Шмигаля, в Україні розпочалась підготовка до захисту енергооб'єктів від ворожих атак. Так, одним із способів захисту є децентралізація генерації. На думку прем'єра, російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об’єкти.

"Сьогодні Уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу для ворога систему" , - підкреслив він.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.