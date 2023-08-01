Bloomberg: Індія другий місяць поспіль скорочує імпорт нафти з Росії

Імпорт російської нафти в Індію падає другий місяць поспіль і, як очікується, знизиться ще більше, оскільки РФ почне скорочувати експорт в серпні, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на керівника відділу аналізу нафти Kpler Віктора Катону.

За словами аналітика, добові обсяги імпорту впали до 2,09 млн барелів минулого місяця, порівняно з 2,11 млн барелів на день у червні.

Вхідні поставки з Саудівської Аравії також знизились, в той час як імпорт з Іраку зріс до п'ятимісячного максимуму, свідчать попередні дані Kpler.

Однак, за словами Катона, очікується, що російський імпорт відновиться з жовтня, а його обсяги потенційно зростуть до 2,2 млн барелів на день. Це співпаде з сезонним зростанням попиту і стане рекордом за даними Kpler.

"Росія пообіцяла скоротити експорт нафти на 500 тис барелів на добу в серпні, в той час як Саудівська Аравія продовжила скорочення поставок, оскільки важковаговики ОПЕК+ намагаються підтримати ціни на нафту. Однак, це може стати проблемою для індійських нафтопереробників, які остерігаються порушити цінову межу, встановлену на російські поставки" , - пише агентство.

За словами Катони, цього місяця імпорт російської нафти в Індію може впасти до 1,6 мільйона барелів на день - це буде найнижчий показник з січня.