Чехія ратифікувала договір про оборонну співпрацю із США

Чехія у вівторок завершила ратифікацію угоди про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє IDNES.

В адміністрації президента Чехії Петра Павла повідомили, що він поставив свій підпис під документом після ратифікації у парламенті, що відбулася раніше.

Обидві палати схвалили угоду значною більшістю: 66 голосами із 72 у Сенаті і 115 зі 144 у Палаті представників. Дебати у законодавчому органі супроводжувалися протестами проти присутності у Чехії американських військових.

Міністерка оборони Яна Чернохова наголосила, що ця угода є додатковою безпековою гарантією для Чехії і особливо важлива у контексті російської агресії проти України.

Головним критиком угоди була опозиційна партія "Свобода і пряма демократія" SPD. Її представники наполягають, що угода є першим кроком до появи у Чехії американського контингенту і буцімто вона вигідна передусім Штатам.

Лідер політсили Томіо Окамура без успіху вимагав затвердження рішення на загальнонаціональному референдумі чи додаткового протоколу про те, що у Чехії не буде американських військових баз.

В уряді та опозиційній ANO у відповідь аргументували, що угода і так цього не передбачає, а потенційне рішення про довгострокову присутність американських сил у Чехії завжди потребуватиме окремого затвердження парламенту. Вони також відкинули маніпулятивні порівняння угоди з "тимчасовим" розміщенням СРСР своїх військ у Чехословаччині після вторгнення 1968 року.

Більшість членів НАТО мають окремі двосторонні угоди про оборонну співпрацю із США. Серед країн на східному флангу Альянсу досі такої не мала лише Чехія.

Нагадаємо, чесько-американську угоду про співпрацю в галузі оборони підписали у травні, а парламент ратифікував її в середині липня. Приблизно 40-сторінковий документ стосується низки сфер, які можуть бути пов'язані з можливою присутністю американських військ у Чехії або співпрацею між американськими та чеськими збройними силами на чеській території.

Наприклад, ідеться про правовий статус американських військ, захист навколишнього середовища, використання автотранспорту американськими військовими та їхніми сім'ями, а також про статус підрядників збройних сил США.

Угода також передбачає звільнення американських солдатів від податків і митних зборів у Чеській Республіці та містить перелік військових об'єктів і приміщень чеської армії, якими збройні сили США зможуть користуватися на заздалегідь узгоджених умовах.