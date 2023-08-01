У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову
Правоохоронці припинили масштабну "схему" видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що в ході документування злочинної діяльності одночасно було проведено майже 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.
Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, за посередництва сторонніх осіб, за грошову винагороду налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров’я та виключення її з військового обліку.
Вартість таких "послуг" становила від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду, зазначають у спецслужбі.
Так звані "ухилянти" протягом 1-2 днів ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили військово-лікарську комісію та за її результатами визнавалися непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я.
Правоохоронці встановили, що "клієнти" в час проходження ВЛК навіть не прибували до м. Білгород-Дністровського, водночас в подальшому використовували отримані документи для виїзду за кордон.
Після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам "маршрут" втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області.
Також слідством встановлено, що для прикриття своєї злочинної діяльності службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП знищили частину службових документів, зокрема й особових справ, облікових карток та медичної документації осіб, непридатних до військової служби за станом здоров’я.
Попри те, що згідно з наказом Міністерства оборони України така документація має зберігатися мінімум 5 років, а зменшення такого терміну заборонено.
За результатами обшуків в столиці та 10 областях правоохоронці виявили та вилучили документацію та інші речові докази.
Крім того, під час проведення обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах, якими користуються "ухилянти", знайшли 13 довідок військово-лікарської комісії щодо виключення їх з військового обліку за станом здоров’я та 15 тимчасових посвідчень військовозобов’язаного.
Слідство триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам, зазначають в ОГП.