В Міноборони підрахували втрати росіян в Україні за липень

В Міноборони підрахували втрати росіян в Україні за липень

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі написав замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема:

  • 174 танки;
  • 337 бойових броньованих машин;
  • 677 артилерійських систем;
  • 67 РСЗВ;
  • 73 установки ППО;
  • 530 одиниць автотехніки;
  • 138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.

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