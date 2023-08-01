В Міноборони підрахували втрати росіян в Україні за липень

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі написав замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема:

174 танки;

337 бойових броньованих машин;

677 артилерійських систем;

67 РСЗВ;

73 установки ППО;

530 одиниць автотехніки;

138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.