Данілов спростував інформацію Politico про план на випадок загибелі Зеленського

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію видання Politico про план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського, повідомляє Новое время.

Politico писало, що в разі загибелі Зеленського до складу «керівної ради», найімовірніше, увійдуть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Головнокомандувачем ЗСУ залишиться Валерій Залужний.

В етері телемарафону у вівторок, 1 серпня, Данілов назвав статтю Politico «вкидом» і «повною нісенітницею». За його словами, журналісти «взагалі не розуміють, про що йдеться», інформація в матеріалі є некоректною і жодних таких планів немає.

"У нас є Конституція, є закони, ми знаємо, як треба робити. Але [навіщо] робити такі інформаційні вкиди, як роблять деякі представники нашої країни, надаючи [журналістам] абсолютно невалідовану інформацію, це запитання" , — сказав він.

Секретар РНБО додав, що країна-агресор Росія останнім часом активізувала інформаційні атаки і зараз використовує для своїх цілей західні ЗМІ.

У січні 2023 року Independent повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на президента Володимира Зеленського було понад 12 спроб замаху.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповідав УП, що на початку повномасштабного вторгнення вони з президентом домовилися не перетинатися в одному місці, щоб уникнути вбивства одразу двох очільників країни — оскільки «посада голови Верховної Ради перебуває у підпорядкуванні та є замінною з посадою президента».