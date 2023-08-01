Нацбанк відкликав банківську ліцензію у банку "Конкорд": подробиці

Правління Національного банку України відкликало банківську ліцензію АТ "АКБ "Конкордˮ та ліквідувало йоого з 1 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, повідомляє "ДС" з посиланням на Національний банк.

Рішення про відкликання банківської ліцензії у банку "Конкорд" та його ліквідацію ухвалене рішенням Правління НБУ від 01 серпня 2023 року № 265-рш. Крім того, Національний банк наклав штраф на банк "Конкорд" на 400 000 грн за порушення вимог законодавства.

Правління регулятора ухвалило відповідне рішення у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері протидії легалізації злочинних коштів за вчинені порушення накладав на банк штраф в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку, керуючись нормами Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АО "СЕНС БАНК" (раніше "Альфа-банк") та звернулося з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави в цій процедурі.

22 липня держава Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку".