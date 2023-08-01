Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні сприяння вступу до ЄС

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу" , - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

"Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди" , - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.