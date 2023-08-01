У Білорусі прокоментували заяви Польщі про порушення кордону

Міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони про порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі в районі Підляського воєводства, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві відомства.

Білоруське Міноборони вважає, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", – додали там.

Як відомо, Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило його виявлення радіолокаційними системами.

Польща у зв'язку із ситуацією посилить охорону кордону, зокрема й за рахунок військових гелікоптерів, поінформувала про інцидент НАТО, а також викличе тимчасового повіреного у справах Білорусі для отримання пояснень.

Як відомо, у Білорусі деякий час перебувають бойовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в Росії. Польська сторона неодноразово підкреслювала, що "вагнерівці" становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору – умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.