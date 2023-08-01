Удар БПЛА по Москві: перша авіакомпанія повідомила про відміну рейсів
Авіакомпанія "Туркменістан" стала першим авіаперевізником, який скасував рейси до Москви через атаки безпілотників на центр російської столиці, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили в авіакомпанії.
"У зв'язку з повітряною обстановкою в Московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів, починаючи з 01.08.2023 р. всі рейси АТВТ "Авіакомпанія "Туркменістан", що здійснюють польоти в напрямку Ашхабад — Москва — Ашхабад, будуть призупинені і виконуватимуться за маршрутом Ашгабад — Казань — Ашгабад", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, близько 3:00 30 липня до офісного центру "Москва-сіті" потрапив безпілотник. Там розташовано кілька російських міністерств.
Атака на "Москва-Сіті" повторилася і 1 серпня.