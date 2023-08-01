Зеленський попередив окупантів про наслідки після доповіді Буданова

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 1 серпня, розповів про доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, після якої російські окупанти «точно відчують результати нашої роботи», повідомляє Новое время.

Глава держави заявив, що заслухав доповіді про ліквідацію наслідків російських ударів по Харкову, Кривому Рогу, Херсону та інших українських містах, про ситуацію в обороні та результати роботи сил ППО.

"Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова — окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують" , — попередив Зеленський.

Він додав, що цей тиждень буде «дуже важливим» для зовнішньої політики України, і Київ готує низку міжнародних заходів.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за тиждень Сили оборони звільнили майже 15 кв. км територій на півдні та сході країни в рамках контрнаступу: на Бахмутському напрямку просунулися на 2 кв. км, у південних областях — на 12,6 кв. км. Загальна площа звільнених територій з початку контрнаступу захисників України становила майже 242 кв. км.