Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з Краснодарського краю – Повітряні сили
Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram.
"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська!".
Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі.
"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслили в Повітряних силах.