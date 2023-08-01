Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з Краснодарського краю – Повітряні сили

Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з Краснодарського краю – Повітряні сили

Російські загарбники запустили по Україні безпілотники типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська Краснодарьского краю, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили у Telegram.

"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська!".

Повідомляється, що орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі.

"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслили в Повітряних силах.

Новини

Популярні теми форуму

analytics