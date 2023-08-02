США готують новий пакет військової допомоги Україні – Politico

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Джерело Politico в Міноборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. На жаль, поки що точно не відомо, що до нього увійде.

В останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові кошти ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

Нагадаємо, у середині липня Пентагон оголосив﻿ пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка. Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із зернової угоди та влаштувала ракетний терор.