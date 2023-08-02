Зеленський: Політичні миттєвості не зіпсують відносини України та Польщі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що жодні політичні миттєвості не зможуть зіпсувати дружбу народів України та Польщі, повідомляє Новое время.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе" , — заявив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна надзвичайно цінує історичну допомогу Польщі у протистоянні російській агресії.

Раніше посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького запросили﻿ до МЗС України у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Анджея Дуди Марчина Пшидача про "невдячність" за допомогу Польщі.

Пшидач в інтерв'ю польським ЗМІ сказав, що Україні "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Таке висловлювання прозвучало на тлі ситуації з блокування експорту українського зерна через Польщу.