Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

Федеральне велике журі присяжних висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках розслідування спеціального прокурора Джека Сміта щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що Трампу висунуто звинувачення за чотирма статтями: "змова з метою обману Сполучених Штатів"; "змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню", "перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню", "змова проти прав громадян".

"Незабаром після дня виборів відповідач також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів" , – йдеться в обвинувальному висновку.

CNN пише, що "остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам, коли його зусилля, спрямовані на те, щоб залишитися в Білому домі після програшу на виборах 2020 року, мали на меті підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади".

Видання зазначає, що змова з метою скасування виборів 2020 року у США зруйнувала президентські норми і завершилася немислимим нападом на Капітолій 6 січня, коли Конгрес збирався на засідання, щоб затвердити перемогу президента Джо Байдена. Ще до цього Трамп розпочав безпрецедентну кампанію тиску на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віце-президента Майка Пенса, щоб переконати їх визнати результати виборів 2020 року недійсними.

Повідомляється, що Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, куди він має з'явитися 3 серпня.

CNN пише, що до справи було включено шість співучасників змови з Трампом. Серед них – чотири неназвані адвокати, які нібито допомагали Трампу в його спробах підірвати результати виборів 2020 року. Також включений один неназваний чиновник Міністерства юстиції, який "намагався використовувати Міністерство юстиції для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і впливати на законодавчі органи штатів за допомогою завідомо неправдивих заяв про фальсифікацію виборів". Спецпрокурор Сміт також згадує неназваного "політичного консультанта, який допоміг реалізувати план подання фальсифікованих списків кандидатів у президенти, щоб перешкодити процедурі сертифікації".