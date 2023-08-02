У Петербурзі знову намагалися спалити військкомат – росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург ввечері 1 серпня невідома дівчина намагалася підпалити будівлю військкомату, російські Telegram-канали пишуть, що це вже третя спроба спалити військкомат, повідомляє Українська правда.

За інформацією "Shot", спроба підпалу військкомату у Петербурзі сталася на Англійському проспекті.

"Ймовірно дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запальною сумішшю, після чого зникла з місця злочину. Співробітники військкомату змогли самі загасити вогонь, винуватицю розшукує поліція" , – повідомив канал.

Telegram-канал "Baza" опублікував відео моменту підпалу військкомату.

На кадрах видно, як дівчина підійшла до входу в будівлю, поклала біля дверей згорток і підпалила його.

31 липня у Петербурзі чоловік протаранив ворота на подвір'я військкомату машиною і намагався спалити﻿ його.