Навіщо Герасимов показався у командному пункті на окупованому Запоріжжі – ISW

Міністерство оборони РФ продовжує позиціювати начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова як ефективного командувача, який керує театром військових дій в Україні. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

В інституті відзначили, що Міноборони РФ опублікувало﻿ 1 серпня відеозапис, на якому Герасимов, як повідомляється, інспектує передовий командний пункт на заході Запорізької області та отримує брифінг про українські операції та російську оборону в цьому районі.

"Цей відеозапис є одним з перших публічних виступів Герасимова після заколоту, організованого засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним 24 червня, та вказує на те, що Міноборони РФ продовжує висвітлювати роль Герасимова як командувача театром військових дій" , – йдеться у звіті аналітиків ISW.

Раніше деякі російські джерела стверджували, що генерал-полковник Михайло Теплінський замінив Герасимова на посаді командувача військовими діями в Україні після заколоту "Вагнера". Однак в ISW наголосили, що не змогли перевірити відповідні чутки та вважає, що Герасимов, швидше за все, номінально збереже свою посаду в російських Збройних силах.