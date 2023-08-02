ЗСУ з початку вторгнення знищили 700 РСЗВ ворога – Геншаб
З початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України знищили 700 ворожих реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема одну впродовж останньої доби. Також українські військові ліквідували ще приблизно 540 окупантів, 27 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків – 4217 (+1),
- бойових броньованих машин – 8213 (+8),
- артилерійських систем – 4866 (+27),
- РСЗВ – 700 (+1),
- засобів ППО – 463 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25),
- спеціальної техніки – 718 (+0).