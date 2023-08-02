У США відповіли, чому РФ не буде у Саудівській Аравії на переговорах про мир

У Державному департаменті США пояснили, чому Росія не запрошена в Саудівську Аравію на переговори щодо закінчення війни в Україні — окупанти поки що не готові до дипломатії. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Ліга.net.

За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли вона буде до цього готова.

"На жаль, ми бачимо, що від початку цієї війни — навіть ще до початку цієї війни — Росія ніколи не хотіла займатися реальною дипломатією" , — сказав Міллер.

Він зазначив, що у Саудівській Аравії країни світу почують безпосередньо про наслідки війни РФ проти України.

"Так що якщо в якийсь момент Росія захоче зайнятися значущою дипломатією — я не говоритиму від імені президента України, але він ясно дав зрозуміти в минулому, що готовий взаємодіяти з ними з таких питань" , — наголосив дипломат.

5-6 серпня в Саудівській Аравії мають відбутися﻿ переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.