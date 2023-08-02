Над Сумщиною вночі ППО збила "Шахед" – ОВА

Над Сумщиною вночі ППО збила "Шахед" – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Уночі 2 серпня протиповітряна оборона знищила над Сумською областю ворожий безпілотник типу Shahed.

Про це повідомили﻿ у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед", – йдеться в повідомленні.

Інших деталей в ОВА не повідомляють.

Нагадаємо, вночі сили ППО знищили﻿ понад 10 ударних безпілотників росіян, які атакували Київ.

На півдні Одеської області російські окупанти атакували﻿ ударними дронами портову і промислову інфраструктури, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

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