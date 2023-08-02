Над Сумщиною вночі ППО збила "Шахед" – ОВА
Уночі 2 серпня протиповітряна оборона знищила над Сумською областю ворожий безпілотник типу Shahed.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед", – йдеться в повідомленні.
Інших деталей в ОВА не повідомляють.
Нагадаємо, вночі сили ППО знищили понад 10 ударних безпілотників росіян, які атакували Київ.
На півдні Одеської області російські окупанти атакували ударними дронами портову і промислову інфраструктури, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.