ЗСУ вибили ворога з позицій біля Авдіївки – Генштаб

Сили оборони України вибили росіян з позицій південніше Авдіївки. Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки" , - зазначив він.

Ковальчук додав, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. За словами речника, противник також здійснив безуспішні спроби повернути втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки.

Сили оборони також продовжують стримувати противника на Куп'янському та Лиманському напрямках.