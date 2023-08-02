Пентагон підтвердив рішучість підтримувати Україну в контрнаступі
У Пентагоні передбачають, що контрнаступ України буде важким і тривалим, однак Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу країну скільки буде потрібно. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжуємо спостерігати за тим, як просувається контрнаступ. Для них це була і буде важка боротьба, тому – знову ж – наша увага зосереджуватиметься на контактах з ними, на спілкуванні з нашими союзниками й партнерами, аби переконатися, що, коли у них (у ЗСУ – ред.) виникають потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - заявив представник Пентагону.
У цьому зв’язку він нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна стосовно контрнаступальної операції, що "це буде марафон, а не спринт".
Представник Пентагону підкреслив:
"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".