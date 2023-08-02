Пентагон підтвердив рішучість підтримувати Україну в контрнаступі

У Пентагоні передбачають, що контрнаступ України буде важким і тривалим, однак Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу країну скільки буде потрібно﻿. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо спостерігати за тим, як просувається контрнаступ. Для них це була і буде важка боротьба, тому – знову ж – наша увага зосереджуватиметься на контактах з ними, на спілкуванні з нашими союзниками й партнерами, аби переконатися, що, коли у них (у ЗСУ – ред.) виникають потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати" , - заявив представник Пентагону.

У цьому зв’язку він нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна стосовно контрнаступальної операції, що "це буде марафон, а не спринт".