Частка непрацюючих кредитів у банках зростає – НБУ

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банках України станом на 1 липня становив 425 млрд грн, що на 7 млрд грн нижче за показник на 1 січня. Про це повідомляє НБУ.

Проте, враховуючи скорочення кредитного портфеля банків, частка кредитів, що не працюють, за півріччя збільшилася на 0,8 п.п. - До 38,9%.

Зазначається, що у червні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася на 0,2 ст. п. завдяки кращій якості нових кредитів, що переважно надаються всередині державних програм, та списанню непрацюючих роздрібних кредитів.

Під час червневого опитування про умови кредитування банки вперше з початку повномасштабної війни відзначили зростання попиту на споживчі кредити та кількість схвалених кредитних заявок бізнесу.

Визнання банками кредитних втрат цього року порівняно з минулим роком пригальмувало. Обсяги відрахування банками до резервів під кредити з початку повномасштабної війни досягли 103 млрд. грн., або майже 15% кредитного портфеля, який банки мали наприкінці лютого 2022 року.