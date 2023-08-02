Потепління відносин. ЄС та Туреччина обговорюють розширення торгових зв'язків — ЗМІ

ЄС та Туреччина обговорюють оновлення митного союзу в рамках процесу відновлення довіри європейських партнерів та інвесторів до країни. Про це з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

"У зв'язку з цим є складні питання, які необхідно вирішити. Ми розглянемо їх разом із нашими командами після літа та подивимося, чи можливо розвивати ці нові сигнали з Туреччини" , - заявив у вівторок, 2 серпня, комісар ЄС, відповідальний за митні питання , Паоло Джентілоні.

За останні два тижні Джентилоні двічі зустрічався з міністром фінансів Туреччини Мехметом Сімсеком і сказав, що йому цікаво почути від міністра "позитивні повідомлення як про економічні плани уряду, так і відносини Туреччини з ЄС".

Минулого місяця міністри закордонних справ ЄС заявили про готовність працювати над тіснішими зв'язками з Туреччиною, при цьому блок зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав зелене світло членству Швеції в НАТО. Перш ніж підтримати членство Швеції, Ердоган пов'язав заявку країни на приєднання до НАТО із зусиллями Анкари щодо вступу до ЄС, але це все ще не стоїть на порядку денному.

Високопосадовці ЄС вітали зусилля Туреччини щодо відновлення відносин з блоком, оскільки країна шукає іноземних інвесторів, які допоможуть підняти її економіку та покласти край кризі вартості життя, частково викликаного стрімкою інфляцією. Відносини Туреччини з ЄС погіршилися через придушення політичних опонентів Ердоганом, що сприймається як тиск на них.

Минулого тижня на конференції у Зальцбурзі Сімсек заявив, що неважливо, чи стане Туреччина членом ЄС наприкінці процесу.

"Все, що нам потрібно, - це дозволити продовжити шлях, який дуже важливий з погляду загальних перетворень" , - зазначив він.

У рамках зусиль із перезапуску цього процесу він сказав, що "легким видобуванням" є оновлення існуючого з 1995 року митного союзу шляхом включення до нього деяких турецьких сільськогосподарських товарів та послуг.

"Я завжди вважав і вважаю, що оновлення митного союзу в цілому є досяжним. Звичайно, існують певні перешкоди, але ми повинні побачити, де може відбутися тісніша співпраця" , - сказав комісар ЄС з бюджету Йоханнес Ган.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив 20 липня, що вирішення проблеми напруженості навколо Кіпру буде ключовим для поновлення співпраці з Туреччиною. Кіпр розділено з 1974 року, коли Туреччина захопила частину острова після перевороту прихильників союзу країни з Грецією.

Угода про митний союз передбачає єдиний зовнішній тариф для всіх промислових товарів, але не поширюється на послуги, державні закупівлі та сільське господарство – за винятком переробленої сільськогосподарської продукції. Двосторонні торгові поступки поширюються на сільськогосподарську, вугільну та сталеливарну продукцію.

Європейська комісія тривалий час наполягала на оновленні торгової угоди з Туреччиною, але не змогла досягти прогресу на тлі погіршення двосторонніх відносин та напруженості у східному Середземномор'ї.

Переговори про митний союз відбуваються на тлі спроб ЄС покращити торговельні відносини з іншими країнами, прагнучи зміцнити партнерство у турбулентному геополітичному контексті та забезпечити доступ до критично важливих матеріалів.

Ган сказав, що процес відновлення взаємодії з Туреччиною та покращення економічних відносин також важливий з міркувань безпеки.