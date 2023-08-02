Зеленський про атаку "Шахедів": РФ б'є по глобальній продовольчій безпеці
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар "Шахедами" по Україні. На його думку, це удар проти глобальної продовольчої безпеки, тому світ має відереагувати та зупинити Росію.
Про це Зеленський написав у Telegram.
За його словами, найсуттєвіші пошкодження від нічної атаки – на півдні країни. Обійшлося без людських жертв.
"Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", – заявив президент.
Нагадаємо, вночі ППО збила 23 ворожі безпілотники. Повідомлялося про влучання в елеватор в Одеській області.